شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر سلوفينيا يجهز سيدات الطائرة للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال رئيس الاتحاد، دخول منتخب السيدات الأول فى معسكر مغلق بسلوفينيا خلال الفترة من 24 يونيو الحالى وحتى 3 يوليو المقبل.
يأتى دخول منتخب السيدات فى هذا المعسكر فى إطار الاستعداد لخوض منافسات البطولة الأفريقية التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو القادم.
ومن المقرر أن تستضيف مصر هذه البطولة بالصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة، وفقا لتأكيدات أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد.
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