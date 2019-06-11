شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر سلوفينيا يجهز سيدات الطائرة للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال رئيس الاتحاد، دخول منتخب السيدات الأول فى معسكر مغلق بسلوفينيا خلال الفترة من 24 يونيو الحالى وحتى 3 يوليو المقبل.

يأتى دخول منتخب السيدات فى هذا المعسكر فى إطار الاستعداد لخوض منافسات البطولة الأفريقية التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو القادم.

ومن المقرر أن تستضيف مصر هذه البطولة بالصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة، وفقا لتأكيدات أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد.