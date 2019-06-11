شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. افتتاح دورة أولمبياد الطفل المصرى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الشباب والرياضة لافتتاح دورة أولمبياد الطفل المصري وحفل ختام أنشطة الطلائع والذي تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية باستاد القاهرة الدولى صالة 2 يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجارى.

يشارك فى الفعاليات 35 ألف مشارك ومشاركة فى الأدوار التمهيدى والإقليمى والقطاعات فى ألعاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الإسكواش، دايثلون، وألعاب القوى، ويتنافس فى التصفيات النهائية 1000 مشارك من الطلائع أبناء شعب العروض الرياضية والفن التعبيرى من 24 محافظة، على أن تقام فعاليات الأولمبياد على ملاعب مركز شباب الجزيرة يومى 13 و14 يونيو الجارى.

جدير بالذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصرى كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذى يساهم بشكل واضح فى ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.

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