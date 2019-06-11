تقرير.. الأعلى أجرا في عالم الرياضة.. ميسي يتصدر.. وصلاح يقتحم نادي المائة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أصدرت مجلس "فوربس" الأمريكية المختصة بشؤون الاقتصاد تقريرًا عن أعلى الرياضيين أجرًا في العالم، وشهد التقرير تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني القائمة للمرة الأولى، كما دخل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي نادي المائة الأعلى دخلًا بين الرياضيين.

وأزاح ميسي الملاكم فلويد مايويذر الذي اعتلى القائمة في الموسم الماضي، بعدما بلغ الدخل السنوي للنجم الأرجنتيني 127 مليون دولار، كما لاحقه في المركزين الثاني والثالث نجما كرة قدم أيضًا، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي والبرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبلغ الدخل السنوي للنجم المصري محمد صلاح 25.1 مليون دولار أمريكي، بين راتبه في ليفربول، وعوائده الإعلانية، ليتساوى في المركز الثامن والتسعين بالقائمة مع نجم كرة السلة مارك جاسول.

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وكشفت الصحيفة الأمريكية أن ميسي حصل خلال عام واحد بين شهري يونيو في 2018 و2019 على رواتب من برشلونة بلغت قيمتها 92 مليون دولار، بينما تقاضى عوائدًا إعلانية بلغت قيمتها 35 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، وتفوق ميسي على رونالدو الذي بلغ دخله السنوي 109 ملايين دولار، ونيمار الذي تقاضى 105 ملايين دولار.

وكسرت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز الغياب النسائي عن قائمة اعلى الرياضيين أجرًا في العام الماضي، بعدما احتلت المركز الثالث والستين، بدخل سنوي بلغ 29.2 مليون دولار.

وكعادتها، شهدت القائمة ظهورًا ملفتًا لنجوم كرة السلة، حيث تواجد 35 لاعب كرة سلة بين المائة الأعلى دخلصا بين نجوم الرياضة، وتصدر ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز، بدخل سنوي بلغ 89 مليون دولار أمريكي، بينما ضمت القائمة 12 لاعب كرة قدم.

وشهدت القائمة لاعبين من 25 دولة مختلفة، وهو رقم قياسي تاريخي، بعدما ظهرت 22 دولة في قائمة العام الماضي، وسيطر النجوم الأمريكيون على القائمة، محتلين 62 مكاًنا.