الأهلي لمصراوي: نفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن معسكر الفريق سوف ينطلق بداية شهر يوليو، ويتم المفاضلة بين 3 دول لاستضافته.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية، بعد التأكد من استكمال مباريات الدوري والكأس لموسم 2018/2019 بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.

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وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لـ"الخليج 365" "مارتن لاسارتي سافر للإستجمام وزيارة اسرته، وسوف يعود للقاهرة يوم 22 من شهر يونيو".

وتابع "الفريق سوف يتجمع بداية من يوم 22 يونيو، والمعسكر سوف ينطلق بداية شهر يوليو المقبل".

واختتم تصريحاته قائلا "هناك مفاضلة في الوقت الحالي بين ألمانيا وهولندا واسبانيا من أجل استضافة معسكر الفريق الخاص باستكمال الموسم والاستعداد للموسم الجديد".