ثنائي مصري ينضم للجهاز الفني لمنتخب تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، عن انضمام الثنائي عبد الرحمن عيسى وعلي طه إلى الجهاز الفني للفريق خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

ويتواجد عيسى في منصب المدرب بالجهاز الفني لتنزانيا بينما يظهر طه كمحلل أداء للفريق، حيث انضما لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة.

ويقود النيجيري إيمانويل أمونيكي لاعب ناديي الزمالك وبرشلونة السابق، الجهاز الفني لمنتخب تنزانيا في منصب المدير الفني.

ويلعب منتخب تنزانيا مبارياته في البطولة الأفريقية ضمن منتخبات المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال، الجزائر وكينيا.