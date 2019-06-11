قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر سافر إلى بلاده لقضاء إجازة قبل العودة لاستئناف مهمته مع الأهلي.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن المدرب الأوروجوياني سيعود إلى القاهرة يوم ٢٢ من الشهر الجاري وسيستأنف الفريق خلال هذا اليوم تدريباته.
وتابع مدير الكرة بأن هناك مفاضلة من الجهاز الفني بين عدة دول لاستضافة معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد وهي ألمانيا وهولندا وإسبانيا.
وأكد عبد الحفيظ بأن المعسكر الخارجي للفريق الأحمر سييدأ في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحفيظ يتحدث عن سفر لاسارتي خارج مصر ومعسكر الأهلي قبل الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.