عبدالحفيظ يتحدث عن سفر لاسارتي خارج مصر ومعسكر الأهلي قبل الموسم الجديد

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر سافر إلى بلاده لقضاء إجازة قبل العودة لاستئناف مهمته مع الأهلي.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن المدرب الأوروجوياني سيعود إلى القاهرة يوم ٢٢ من الشهر الجاري وسيستأنف الفريق خلال هذا اليوم تدريباته.

وتابع مدير الكرة بأن هناك مفاضلة من الجهاز الفني بين عدة دول لاستضافة معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد وهي ألمانيا وهولندا وإسبانيا.

وأكد عبد الحفيظ بأن المعسكر الخارجي للفريق الأحمر سييدأ في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.