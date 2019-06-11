هذا ما يريده ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ

أعرب مهاجم بايرن ميونخ، البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، عن أمله في أن يتعاقد فريقه مع مهاجم أخر من أجل الموسم المقبل.
قال ليفاندوفسكي لمجلة كيكر سبورت، اليوم الثلاثاء: “إذا كان لديك خيار المهاجم الثاني فهذا أفضل للفريق، وكذلك بالنسبة لي”.
ويعد ليفاندوفسكي (30 عاماً) هو المهاجم الصريح الوحيد في صفوف النادي “البافاري”، بعد رحيل ساندرو فاغنر إلى تيانغين تيدا الصيني في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبإمكان المدير الفني لبايرن، نيكو كوفاتش، الاعتماد على سيرجي نابري، وتوماس مولر، مكان أو خلف ليفاندوفسكي.
كما يمتلك كوفاتش خياراً آخر يتمثل في يان فيتي آرب (19 عاماً) القادم من صفوف هامبورغ، بدءاً من الموسم المقبل.
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