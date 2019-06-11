هازارد : لايمكن مقارنتي بليونيل ميسي

أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، المنتقل مؤخرًا لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يمكن مقارنته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة .
وانتقل هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.
وقال هازارد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، " لاينبغي
وأردف " لا يوجد لاعب مثيل لميسي في تاريخ كرة القدم، فهو واحد فقط ولا أحد يستطيع الوصول لما يقدمه".
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