هازارد : لايمكن مقارنتي بليونيل ميسي

أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، المنتقل مؤخرًا لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يمكن مقارنته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة .

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.

وقال هازارد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، " لاينبغي

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المقارنة بيني وبين ليونيل ميسي، فصحيح كلانا يمتلك السرعة، لكن هو يسجل دائمًا الأهداف".

وأردف " لا يوجد لاعب مثيل لميسي في تاريخ كرة القدم، فهو واحد فقط ولا أحد يستطيع الوصول لما يقدمه".