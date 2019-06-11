أوباميانج يدخل دائرة اهتمامات الدوري الصيني

دخل اللاعب الجابوني بيير أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، دائرة اهتمامات أحد الأندية الصينية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت صحيفة "كيكر" الألمانية أن اللاعب بيير أوباميانج لاعب نادي أرسنال تلقى عرضًا بالحصول على راتب 340 ألف يورو في الأسبوع من نادي جوانزو الصيني. ويأتي ذلك بفضل تألق اللاعب خلال الموسم الحالي وحصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، مقاسمة مع محمد صلاح وساديو ماني.

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