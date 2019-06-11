غضب في المقاولون من تجاهل اتحاد الكرة

أبدى مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب غضبهم من تجاهل اتحاد الكرة المصري الرد على خطاب النادي الذي تم إرساله إلى الاتحاد يوم 2 يونيو الجاري الذى تضمن طلبا من النادى بإدراجه ضمن ترشيحات الاتحاد للمشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل مستندا على أحقية المقاولون كونه صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري ويتبقى له مباراة أمام الأهلي ويسبق بعدة مراكز الناديين اللذين تم ترشيحهما للمشاركة في البطولة.
ومن جانبه أبدى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علىالكرة وعضو مجلس إدارة النادي استياءه الشديد من تجاهل الاتحاد الرد على خطاب النادي الرسمي ومطالبه المشروعة بترشيح المقاولون للمشاركة في إحدى البطولات الخارجية خاصة أن المقاولون أبدى التزامه خلال موسم مليء بالأزمات ولم يصدر النادي أي أزمة طوال الموسم ولكن أن يتم التجاهل بهذه الطريقة علما بأن كل المعطيات تؤكد أحقية المقاولون في المشاركة.
واكد محمد عادل فتحي أن إدارة المقاولون
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