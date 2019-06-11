ناجي والحضري يحاضران بالدورة التثقيفية لحراس المرمي بالقليوبية

نظمت منطقة القليوبية لكرة القدم دورة تثقيفية لمدربي حراس المرمى تحت إشراف وحيد خلوي مدير المنطقة ومحمد السكران المدير التنفيذى للمنطقة. المدير التنفيذى للمنطقة. حاضر أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، في الدورة التي أقيمت بنادى البلاستيك ونادى المؤسسة واستهدفت تدريب 85 مدربا لحراس المرمي على مستوى المحافظة.

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