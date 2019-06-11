منطقة القليوبية لكرة القدم تكرم أسر اللاعبين المصابين والمتوفين

قال محمد السكران المدير التنفيذى لمنطقة القليوبية لكرة القدم إنه تم تنظيم احتفالية لتكريم أسر اللاعبين المصابين والمتوفين تحت إشراف المنطقة برئاسة أسر اللاعبين المصابين والمتوفين تحت إشراف المنطقة برئاسةوحيد خلوى مدير المنطقة. وأشار إلى أنه تم تكريم 35 أسرة ومنحهم إعانات اجتماعية وشهادات تقدير لما قدموه خلال مشوارهم الكروي.

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