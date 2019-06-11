وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الفروسية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رامي اسكندر رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالزمالك يرافقه أعضاء مجلس إدارة النادي. وتناول اللقاء بحث سُبل الارتقاء و تطوير نادي الفروسية الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تقف إلى جانب كافة الأندية المصرية في جميع الرياضات ولا تدخر جهدا فى دعم وارتقاء المنظومة اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تقف إلى جانب كافة الأندية المصرية في جميع الرياضات ولا تدخر جهدا فى دعم وارتقاء المنظومة الرياضية من جانبه وجه رامي اسكندر رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الشكر لوزير الشباب والرياضة على دوره البارز في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وكافة الألعاب الرياضية، كما قدم اسكندر شرحا تفصيليا عن مخطط إنشاء فرع جديد لنادي الفروسية بإحدى المدن الجديدة وخطط عقد توأمة مع عدد من الأندية المصرية.

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