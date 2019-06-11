منطقة القليوبية لكرة القدم تنظم دورة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي

تنظم منطقة القليوبية لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالى الدورة الدولية (c) لمدربي القليوبية للحصول على الرخصة التدريبية ( c ). وقال وحيد خلوى رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم، إن الدورة ستقام بنادي شباب طوخ تحت إشراف اتحاد الكرة ومنطقة القليوبية لكرة القدم ويحاضر فيها نخبة من كبار المتخصصين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وذلك خلال شهر يوليو المقبل وتحت إشراف محمد السكران المدير التنفيذى للمنطقة وفريق من الخبراء وقيادات منطقة القليوبية.

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