جيل رورد الفضلى في مباراة هولندا ونيوزلندا بكأس العالم للسيدات

حصلت اللاعبة الهولندية جيل رورد علي جائزة أفضل لاعبة في مباراة هولندا أمام نيوزيلندا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا 2019. دور المجموعات بكأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا 2019. وجاء اختيار اللاعبة بسبب مساهمتها في فوز المنتخب الهولندي علي نظيره نيوزلندا بعدما أحرزت هدف الفوز في الدقيقة 90 لتقود المنتخب الهولندي لتحقيق الفوز علي نيوزيلندا.

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