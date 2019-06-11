غدًا.. افتتاح فعاليات دورة أولمبياد الطفل المصري باستاد القاهرة

تستعد وزارة الشباب والرياضة لافتتاح دورة أولمبياد الطفل المصري وحفل ختام أنشطة الطلائع والذي تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بإستاد القاهرة الدولى صالة 2 يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجارى، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يشارك في الفعاليات 35 ألف مشارك ومشاركة في الأدوار التمهيدى والإقليمي والقطاعات في العاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الاسكواش، دايثلون، والعاب القوى، ويتنافس في التصفيات النهائية 1000 مشارك من

وجدير بالذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذي يساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء علي امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.

والرياضة.يشارك في الفعاليات 35 ألف مشارك ومشاركة في الأدوار التمهيدى والإقليمي والقطاعات في العاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الاسكواش، دايثلون، والعاب القوى، ويتنافس في التصفيات النهائية 1000 مشارك منالطلائع أبناء شعب العروض الرياضية والفن التعبيري من 24 محافظة، على أن تقام فعاليات الأولمبياد على ملاعب مركز شباب الجزيرة يومى 13 و14 يونيه الجارى.وجدير بالذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذي يساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء علي امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.

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