تقرير | الأهلي يُعرقل بيع لاعبيه لأندية الدوري الأوروبي

عرقلت إدارة النادي الأهلي بقيادة مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” احتراف الثنائي “محمد هاني ومحمد الشناوي” في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تليقهما عروض جادة من ناديي أيك أثينا اليوناني وتسيسكا موسكو الروسي – على الترتيب -.

ولم تغرِ العروض إدارة الأهلي للتفكير في مناقشتها أو للتفاوض لتحسينها، علاوة على عدم مشاركتهما في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وإمكانية خروج أحدهما من الأدوار التأهيلية لمسابقة الدوري الأوروبي.

أيك أثينا – حامل لقب الدوري اليوناني موسم 2018/2017- احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني مع المدرب البرتغالي “جوزيه ميجيل كاردوسو”، وسيشارك في الدور التأهيلي للدوري الأوروبي.

والأمر نفسه يخص تسيسكا موسكو الذي احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الروسي الموسم الماضي، بعدما كان وصيفًا للوكوموتيف موسكو في الموسم الذي سبقه.

وتخشى إدارة الأهلي من فشل محمد الشناوي في الدوري الروسي، فلم يُكتب النجاح للتجربة المصرية الوحيدة في الملاعب الروسية عندما احترف لاعب الزمالك “عمرو زكي”.

وأثبتت تجارب اللاعبين المصريين في الدوري اليوناني أمثال “محمود شيكابالا وأمير عزمي مجاهد وعمرو وردة وباسم مرسي وأحمد حسن كوكا”، على أنه مكان غير مناسب للتطور والإرتقاء إلى دوري أفضل.

لماذا رفض الأهلي؟

اعترف سيد عبد الحفيظ في حديث متلفز نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً “نعم، تلقينا عرضًا رسميًا من نادي أيك أثينا اليوناني لاستعارة الظهير الأيمن للفريق (محمد هاني) لمدة موسم مع بند يتيح لهم شراء اللاعب لمدة موسم إضافي، لكننا رفضنا بسبب حاجتنا الماسة لكل عنصر مفيد للفريق، ومحمد هاني من العناصر المهمة والأساسية في الموسم المقبل، ويُقدم مستوى قوي ونحن بحاجة لاستمراره”.

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وظهر محمد هاني /23 عامًا/ في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الشهر الجاري لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام على ملعب أتلتيكو مدريد “واندا”.

وبحسب مراسل موقع “العين الإماراتي” في مدريد، بذل محمد هاني مجهودًا كبيرًا للحصول على صورة تذكارية مع محمد صلاح داخل فندق إقامة ليفربول عقب ساعات قليلة من نهاية النهائي بتتويج الريدز.

وارتدى محمد هاني قميص ليفربول – بطل دوري أبطال أوروبا ست مرات في تاريخ البطولة –، ما أدى إلى تعرضه لبعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” من جانب جمهور الأهلي.

وعلى النقيض من تأكيد عرض أيك أثينا لمحمد هاني، نفى مصدر مطلع داخل لجنة الكرة بالنادي الأهلي وصول عروضًا رسمية لمحمد الشناوي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام ملموس من عدة أندية أوروبية بالحارس منذ تألقه مع منتخب مصر أمام أوروجواي بافتتاح كأس العالم صيف 2018.

وتحول محمد الشناوي من حارس بديل إلى الحارس الأول مطلع موسم 2018/2017 بواسطة مدرب الأهلي الأسبق “حسام البدري”، وحافظ على مركزه كأساسي أمام كل من شريف إكرامي وعلي لطفي.

لكن المنافسة على الرقم 1 في النادي الأهلي سوف تشتعل خلال الموسم المقبل بسبب الهفوات الفادحة التي اقترفها الشناوي ببعض مباريات الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

وظهر الشناوي في 21 مباراة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مقابل 8 مباريات لشريف إكرامي و3 مباريات لعلي لطفي القادم من إنبي في الميركاتو الشتوي 2018.