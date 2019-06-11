رياضة | الريان القطري يعلن التعاقد مع مدافع منتخب الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريان القطري يعلن التعاقد مع مدافع منتخب الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الريان القطري تعاقده مع المدافع الدولي الأرجنتيني جابرييل ميركادو، قادما من فريق إشبيلية الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

ويعد ميركادو من اللاعبين الذين خاضوا مع منتخب الارجنتين بطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018، ولكن تم استبعاده من بطولة كوبا أمريكا القادمة في البرازيل.

ويلعب ‏‏ميركادو في مركز خط الدفاع من مواليد 1987 في مدينة بويرتو مادرين في الأرجنتين، ولعب لفرق إشبيلية الاسباني، وريفر بليت واستوديانتس و نادي راسينج في الأرجنتين.

وبدأ باللعب دوليا في عام 2010، حيث شارك في 23 لقاء دولي وسجل 4 أهداف.