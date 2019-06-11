رياضة | كونتي يستهدف التعاقد مع رباعي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يستهدف التعاقد مع رباعي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع بعض الصفقات المميزة للفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ال‏ماركا، إن مُدرب إنتر ميلان أنطوني كونتي يُريد التعاقد مع مجموعة من لاعبي ريال مدريد، وأن اللاعبين هم : جاريث بيل، فاسكيز، كوفاسيتش، ناتشو.

ويرغب كونتي في تدعيم معظم الخطوط في إنتر ميلان للموسم المقبل، والاستغناء عن عناصر من التشكيل الأساسي في الموسم الماضي مثل ( إيكاردي - نايجولان).