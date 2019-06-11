رياضة | بوجبا يتسبب في أزمة داخل يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يتسبب في أزمة داخل يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي في أزمة كبيرة في الفترة المقبلة، وذلك بعدما أبدى مسئولو الفريق نيتهم في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل، إن يوفنتوس مهتم بإعادة التعاقد مع بول بوجبا، ولكن سيتعيّن على الفريق بيع ما يصل إلى خمسة لاعبين ليتمكنوا من شراء اللاعب الفرنسي.

يذكر أن بول بوجبا لديه بعض العروض في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، واهتمام قوي من نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن نادي مانشستر يونايتد متسمك ببقاء بوجبا لموسم آخر مع الفريق.