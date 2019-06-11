رياضة | رئيس الهلال يكشف حقيقة رحيل عموري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الهلال يكشف حقيقة رحيل عموري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبدالله الجربوع رئيس نادي الهلال السعودي، حقيقة الأنباء المتداولة عن رحيل عموري من صفوف الفريق، وذلك من خلال تصريحاته التلفزيونية.

وذكر الجربوع خلال تصريحاته، أن الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بـ "عموري"، سيستمر في صفوف الهلال السعودي، مؤكدًا على أن رئيس النادي الجديد سيحسم إنتقاله للزعيم عقب الإنتهاء من الإنتخابات.

وأضاف الجربوع: "عموري سوف ينضم إلى المعسكر الصيفي لنادي الهلال السعودي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد"".

والجدير بالذكر أن هناك العديد من التقارير الصحفية في الإيام الماضية، كشفت عن عودة عموري إلى صفوف النادي الإماراتي.