رياضة | فعاليات اليوم الثاني لبطولة الجمهورية لمراكز شباب القرى بأبو قير بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فعاليات اليوم الثاني لبطولة الجمهورية لمراكز شباب القرى بأبو قير بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل لليوم التالي فعاليات نهائيات بطولات الجمهورية لقري مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإشراف عام للدكتور أشرف محمد موسي رئيس الاتحاد العام لقري ومراكز الشباب، وشريف عبد المنعم المدير التنفيذي للاتحاد العام لمراكز شباب القري، بحضور اللواء أحمد العيسوي مدير المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية

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الجدير بالذكر أن منافسات نهائيات بطولات الجمهورية لقري مراكز الشباب تقام في ألعاب الكرة الطائرة، وكرة القدم خماسي، وتنس الطاولة بنات، وتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، والكاراتيه وألعاب القوي، والجري والوثب الطويل، ودفع الجلة.

يشارك في البطولة أكثر من ألفي شاب وفتاة ورؤساء وقيادات مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.