رياضة | رسميًا.. الكاف يرفض الإخراج المصري ويستعين بالأوروبي بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الكاف يرفض الإخراج المصري ويستعين بالأوروبي بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ؛ الاستعانة بمخرجين من قارة أوروبا وعربات بث خارجية في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ورفض الكاف؛ استخدام عربات بث مصرية والتعامل مع المخرجين المصريين، حرصًا منه على توفير أحدث التقنيات من أجل إخراج صورة طيب للمشاهد الإفريقي.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل؛ بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.