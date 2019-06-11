رياضة | إدارة تشيلسي تحدد شرطا صعبا على المدرب القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة تشيلسي تحدد شرطا صعبا على المدرب القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي شرطا وحيدا على مدرب الفريق القادم، وذلك بالرغم من عدم تحديده حتى الآن، وعدم رحيل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ميرور، إلى أن إدارة تشيلسي ستطالب مدربها القادم بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، حتى وإن استمر حظر النادي من التعاقد هذا الصيف.

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ويوجد ستة مدربين مرشحين لقيادة الدفة الفنية للبلوز في الموسم المقبل، وهم ( فرانك لامبارد، ماسمليانو أليجري، ستيڤ هولاند، نونو سانتو، خافي جارسيا، إيريك تين هاج).

ونجح ماوريسيو ساري في التتويج مع نادي تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.