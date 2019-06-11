رياضة | ميلان يسعي للتعاقد مع نجم أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يسعي للتعاقد مع نجم أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ميلان لتعزيز خط وسط الفريق بلاعبين من الطراز العالي لتعويض إخفاقات الموسم الماضي الذي شهد الفشل في ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم التالي.

وذكر موقع توتو ميركاتو أن ميلان يفكر في الدولي الأوروجوياني لوكاس توريرا لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي رغم صعوبة المهمة.

ويرتبط توريرا بعقد مع الجانرز حتى عام 2023، حيث أه انضم للفريق اللندني الصيف الماضي ونجح في أول موسم له أن ينال ثقة الجماهير والمدرب أوناي إيمري الذي بات يعتمد عليه بصفة أساسية في وسط الميدان.

الجدير بالذكر أن إدارة الروسونيري تدرس محاولة التعاقد مع لوكاس بسبب أنه كان يلعب في سامبدوريا تحت قيادة المدرب جيامباولو، والأخير اقترب كثيراً بحسب آخر الأخبار من تولي منصب المدير الفني لميلان بداية من الموسم القادم.