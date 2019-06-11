رياضة | جماهير برج العرب تستقبل لاعبي المنتخب بالطبل والمزمار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برج العرب تستقبل لاعبي المنتخب بالطبل والمزمار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت جماهير برج العرب لاعبي المنتخب والجهاز الفنى بقيادة خافير أجيرى بأحد المطاعم، حيث سادت حالة من المرح ، والتفت الجماهير حول اللاعبين وطالبوهم بالفوز ببطولة أمم إفريقيا 2019، والتقطوا معهم صور تذكارية.

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وتم تنظيم استقبال حافل للاعبي المنتخب فى المطعم، وقامت فرقة موسيقية باستقبال اللاعبين بالطبل والمزمار البلدي.

كما حرص الجهاز الفنى للمنتخب الوطني علي اصطحاب اللاعبين لمشاهدة أحد الأفلام السينمائية في عرض خاص بجوار فندق الإقامة.