رياضة | خالد بيومي: الآن لم يعد لنا خيار آخر غير الوقوف وراء منتخبنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي: الآن لم يعد لنا خيار آخر غير الوقوف وراء منتخبنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المحلل الرياضي خالد بيومي الوقوف بجوار منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، رغم الاعتراض على عدم اختيار بعض العناصر في قائمة الفراعنة.

وغرد بيومي عبر حسابه الشخصي على حسابه بموقع التواصل "تويتر :"بعد اعلان قائمه المنتخب المصري وهيا من صميم عمل الجهاز الفني ومع اعتراضنا علي عدم استدعاء بعض الأسماء".

وأضاف "الان لم يعد لنا خيار اخر غير الوقوف وراء منتخبنا بعيدا عن أجيري وجهازه المعاون".