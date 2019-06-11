رياضة | اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا في زيارة لاستاد السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا في زيارة لاستاد السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد إستاد السكة الحديد اليوم الثلاثاء، زيارة من لجنة تنظيم بطولة إفريقيا لكرة القدم برئاسة محمد فضل، والتي تستضيفها مصر.

وجاءت الزيارة للاطمئنان علي حالة الاستاد بعد تطويره وذلك لإستضافة تدريبات فريق زيمبابوي ببطولة أمم إفريقيا.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عيد رئيس النادي ونبيل كمال أمين الصندوق، ومحمد نافع المشرف على فريق الكرة بنادي السكة، والعميد شريف صادق المدير التنفيذي