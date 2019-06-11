رياضة | الكونغو تستعد لأمم إفريقيا بقائمة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونغو تستعد لأمم إفريقيا بقائمة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فلورنت أبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية عن قائمة فريقه الذي سيشارك بها في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وخرج كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك من قائمة الكونغو الديموقراطية بعد استبعاده بقرار من المدير الفني.

حراسة المرمى: بارفيت مانداندا (اف سي دينامو بوكاريست وروماني) وانتوني موسي (كياسو وسويس) ولي لي ماتامبي (النصر السعودي).

خط الدفاع: ديوما شاباني (فيتا كلوب)، وديوس ايساما (تي بي مازيمبي)، وكريستيان لوينداما (غلطة سراي التركي)، وآرثر ماسواكو (ويست هام ، الانجليزي)، نغوندا (فيتا كلوب) ، فابريس نساكالا (الانياسبور التركي) ، مارسيل تيسيراند (فولفسبوج الإلماني) ، بوبو أنجيندا (بريميرو دي أغوستو ، أنغولا).

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خط الوسط: ميرفيل بوكادي (ستاندارد لييج البلجيكي) ، جيانيلي امبولا (رايو فالاكانو ، اسبانيا) ، تشانسيل مانغولو (بورتو ، البرتغال) ، بول مبوكو (ستاندارد لييج ، البليجكي) ، تريسور مبوتو (تي بي مازيمبي)، يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي )، آرون تشيبولا (كيلمارنوك الاسكتلندي).

خط الهجوم: بريت اسومبالانجا (ميدلسبره ، الانجليزي)، سيدريك باكامبو (بكين غوان الصيني)، يانيك بولاسي (اندرلخت البلجيكي)، جوناثان مبانجي (انتويرب ، بلجيكا) ، ايليا ميشاك (مازيمبي).

وتبدأ البطولة يوم 19 من يونيو الجاري وستنتهي في الحادي والعشرين من يوليو المقبل.

وتقع الكونغو الديموقراطية في المجموعة الأولى التي تضم مصر وزيمبابوي وأوغندا.