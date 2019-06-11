رياضة | انقسام في تشيلسي حول عودة باكايوكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسام في تشيلسي حول عودة باكايوكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد لاعب الوسط الفرنسي لنادي تشيلسي بعد انتهاء مدة إعارته لميلان الإيطالي والتي استمرت لموسم واحد فقط، ورفض النادي اللومباردي تفعيل بند الشراء النهائي.

وسيطرت حالة من الانقسام بين جماهير البلوز ما بين المعارض لعودة اللاعب وأنه لا يستحق اللاعب للفريق وبين المناصر لعودته وأنه يجب منحه فرصة آخرى.

وغرد أحد جماهير تشيلسي على موقع تويتر أنه يجب عدم الحكم على باكايوكو من أول موسم حيث أنه قدم مستوى كبير مع ميلان، وأن بعض النجوم فشلوا في تقديم مستويات كبيرة في أول موسم لهم مع الفريق مثل ديديه دروجبا

فيما رفض مشجع آخر الترحيب بتيموي معللاً ذلك أن ميلان لم يتعاقد معه فلماذا يعود لتشيلسي؟ واقترح إعارته لنادي آخر لتوفير راتبه.