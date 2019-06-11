رياضة | مفاجأة سارة لجماهير أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير أهلي جدة خبرًا سارًا، اليوم الثلاثاء، بشأن موقف دجانيني تفاريس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من الرحيل أو البقاء.

وكانت العديد من الإنباء الصحفية تؤكد على رحيل تفاريس إلى صفوف كروز آزول المكسيكي، بسبب عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق السعودي.

وجاء تصريح ريكارد بيلايز رئيس نادي كروز آزول، راسمًا البهجة على وجوه عشاق الراقي السعودي، بعدما أوضح أن تفاريس خارج حسابات النادي المكسيكي.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لاعبيه بالإضافة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، من أجل العودة للمنافسة مجددًا على لقب الدوري السعودي للمحترفين.