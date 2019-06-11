رياضة | جوارديولا يرفض التعاقد مع موهبة بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرفض التعاقد مع موهبة بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع الشاب جواو فيلكس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

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وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة MEN، إلى أن مانشستر سيتي لم يظهر اهتمامًا فعليًا بـ'جواو فيلكس'، وأن النادي لن يوقع معه أو مع أي لاعب هجومي حتى الآن.

وكشفت التقارير أن بيب جوارديولا سعيدٌ بالثنائي ( أجويرو - خيسوس)، ويريد زيادة الدقائق للشاب فودين، وإيمانه بقدرات الجزائري رياض محرز للموسم المقبل.