رياضة | توتنهام يقترب من خطف دزيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يقترب من خطف دزيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الدولي البوسني إيدين دزيكو للرحيل عن نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل اهتمام إنتر بالحصول على خدمات صاحب ال33 عام.

وتشير الأخبار الأخيرة أن النيراتزوري مستعد لعرض 12 أو13 مليون يورو للتعاقد مع الهداف البوسني، لكن إدارة الجيالوروسي في تحصيل مبلغ أكبر من خلف صفقة بيع إيدين.

وفي سعي إدارة روما لتحقيق ذلك الهدف تم عرض دزيكو على نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي بحسب ما ذكرته صحيفة دايلي ستار.

ويبحث توتنهام عن مهاجم صاحب خبرة ليكون بديلاً للقائد هاري كين، لكن تم رفض دزيكو حيث أنه لا يناسب خطط السبيرز.