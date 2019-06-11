رياضة | في عيد ميلاده .. وليد أزارو هداف مغربي فقد بريقه مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده .. وليد أزارو هداف مغربي فقد بريقه مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الثلاثاء، المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعيد ميلاده الرابع والعشرين، حيث أنه من مواليد 11 يونيو لعام 1995 بإقليم "آيت ملول" بالمغرب.

بدأ وليد أزارو مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي أدرار سوس في الدرجة الثالثة المغربية، وحصل على فرصة لخوض اختبارات ضمن فريق حسنية أغادير المغربي لكن مدرب الفريق وقتها رفض ضمه، قبل أن يمنحه المدرب السابق للدفاع الحسني الجديدي جمال السلامي فرصة في الاختبارات الصيفية للنادي.

انضم وليد أزارو لصفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي عام 2015 وتألق معه بشكل لافت للأنظار حيث شارك في 38 مباراة، وسجل 16 هدفًا وصنع 10 أهداف، وحظي باهتمام بعض الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في الحصول على خدماته ولكن ضمه الأهلي في صيف 2017 بعقد مدته 4 سنوات مقابل 1.4 مليون دولار.

- بداية رائعة وأرقام مُذهلة مع الأهلي:

حقق وليد أزارو بداية رائعة مع الأهلي في مختلف البطولات، حيث شارك في 30 مباراة بالدوري الممتاز في موسمه الأول مع المارد الأحمر، سجل 18 هدفًا وصنع 4 أهداف وحصد لقب هداف البطولة، كما شارك في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2017 وسجل 4 أهداف وصنع هدفين، وشارك في مباراة بكأس مصر وسجل هدف ومباراة بالسوبر المصري وسجل هدف ايضًا.

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وخاض "أزارو" 11 مباراة مع الأهلي في نسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 وسجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف.

وحصد مع الأهلي لقب الدوري الممتاز للمرة الـ40 في تاريخ النادي، كما توج معه بكأس السوبر المحلي بعد الفوز على المصري البورسعيدي 1/0، ووصل مع الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين، حيث خسر اللقب أمام الوداد المغربي عام 2017، بعد تعادل الفريقين ذهابًا 1/1 وفوز بطل المغرب في لقاء الإياب 1/0، وخسر المارد الأحمر لقب البطولة مجددًا عام 2018 ولكن هذه المرة أمام الترجي التونسي بعد فوزه 3/1 ذهابًا وخسارته 3/0 في الإياب.

- تراجع مفاجئ في مستوي "أزارو":

تراجع مستوي وليد أزارو بشكل مفاجئ في موسم 2018/2019، وفقد جزء كبير من بريقه وقل انتاجه التهديفي بشكل آثار انتقادات جماهير الأهلي له وطالب البعض بضرورة رحيله والتعاقد مع مهاجم سوبر يستطيع قيادة هجوم المارد الأحمر.

وخاض "أزارو" مع الأهلي 21 مباراة بالدوري الممتاز في الموسم الحالي وسجل 6 أهداف فقط وصنع 4 أهداف، كما شارك في 5 مباريات مع الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا وسجل هدف وحيد، وودع الأهلي البطولة من الدور ربع النهائي على يد ماميلودي صن داونز.

وشارك وليد أزارو في 6 مباريات مع الأهلي في النسختين الأخيرتين من البطولة العربية للأندية وسجل هدفًا وحيدًا.