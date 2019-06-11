رياضة | جوميز قاطرة الهلال يثير الشكوك حول مستقبله مع أزرق العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز قاطرة الهلال يثير الشكوك حول مستقبله مع أزرق العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار المهاجم الفرنسي جوميز الشكوك حول مستقبله مع نادي الهلال السعودي بالموسم المقبل، وذلك بعد التصريح الذي أطلقه اللاعب مساء أمس، والذي ينذر بإمكانية رحيله عن أزرق العاصمة في الميركاتو الصيفي .

صرح اللاعب الدولي أن نادي جالطة سراي التركي والذي كان يلعب له قبل الهلال، سيظل دائمًا في قلبه مهما ذهب إلى أي فريق قائلاً "جالطة سراي دائمًا في قلبي".

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وتحدثت العديد من وسائل الإعلام في تركيا عن وجود مفاوضات من نادي جالطة سراي للعودة إلى صفوف الفريق من جديد، ولكنها قوبلت بالنفي من جوميز.

وقد ساهم جوميز مع نادي الهلال السعودي ب 26 هدفا حيث أحرز المهاجم 21 هدف بينما صنع 5 أهداف.