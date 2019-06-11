شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحقق سبع ميداليات و3 شهادات تقدير خلال مشاركتها بأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت المملكة العربية السعودية، 7 ميداليات و3 شهادات تقدير، خلال مشاركتها في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2019 في دورته الحادية والثلاثين، بمشاركة 41 دولة و 359 طالباً وطالبة.

وحصلت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم خلال مشاركتها التاسعة على التوالي على 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، و3 شهادات تقدير، حيث فاز الطلاب أسعد حامد من تعليم جدة، ومحمد الشهري من تعليم الرياض، ونواف الغامدي من تعليم الشرقية، بـ 3 ميداليات فضية، وفاز بالميداليات البرونزية الطلاب خالد العجران من تعليم الرياض، ومروان خياط وخالد الجابري من تعليم مكة المكرمة، وعمر حبيب الله من تعليم ينبع الصناعية، فيما حصلت الطالبة غدير داغستاني من تعليم جدة، والطالبة ثناء خالد من تعليم ينبع، والطالب أحمد البحراني من تعليم الشرقية، على شهادات التقدير.

وشاركت المملكة في المسابقة بفريق مكون من 10 طلاب وطالبات، وحقق الفريق السعودي المركز الـ 18 من بين 41 دولة، متقدما 4 مراكز عن العام السابق 2018، ومجموع ميداليات هذا العام 7 ميداليات متفوقاً بـ 4 ميداليات عن العام الماضي.