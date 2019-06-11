شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي.. الرياضي الأعلى دخلاً في 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لوس أنجليس)

سمت مجلة «فوربس» الأمريكية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني في كرة القدم، الرياضي الأعلى دخلا في العالم لعام 2019 بعدما جمع 127 مليون دولار، بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته اليوم (الثلاثاء).

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار كراتب سنوي من نادي برشلونة، إضافة إلى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وهي المرة الأولى يتصدر فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هذه اللائحة، وهو تقدم على نجمين آخرين في كرة القدم هما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي (109 ملايين دولار) والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (105 ملايين).

وهي المرة الأولى منذ استحداث هذا التصنيف عام 1990، تحتكر كرة القدم المراكز الثلاثة الأولى. وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلة، فميسي هو ثامن شخصية رياضية فقط تتصدر التصنيف، وثاني لاعب كرة قدم يحل في المركز الأول، بعد كريستيانو رونالدو.

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وحل نجم الملاكمة المكسيكي سول «كانيلو» ألفاريز رابعا مع 94 مليون دولار، والمصنف ثالثا عالميا بين محترفي كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر خامسا (93.4 مليون).

وشملت اللائحة أيضا النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الذي تساوى في المركز 98 مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك غاسول، بإيرادات وصلت إلى 25.1 مليون دولار.

وكان أسطورة الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر احتل المركز الأول عام 2018 بعد حصده 285 مليون دولار، منها 275 مليونا إثر نزاله مع نجم الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكريغور في أغسطس عام 2017.

وحصد الرياضيون الـ100 الأوائل من الجنسين في هذا التصنيف ما مجموعه أربعة مليارات دولار، بزيادة قدرها 5% في عام واحد.

وكانت كرة السلة الرياضة الأكثر تمثيلا في التصنيف الجديد مع 35 لاعبا جمعوا 1.3 مليار دولار مستغلين الارتفاع الكبير في عائدات حقوق النقل التلفزيوني في الآونة الأخيرة، تقدمهم نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس (89 مليون دولار، المرتبة الثامنة).