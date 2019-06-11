شكرا لقرائتكم غضب في المقاولون من تجاهل الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب غضبهم من تحاهل اتحاد الكرة المصري الرد على خطاب النادي الذي تم ارساله الى الاتحاد يوم 2 يونيو الجاري وتضمن طلب من بادراجه ضمن ترشيحات الاتحاد للمشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل مستندا على احقية المقاولون كونه صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري ويتبقى له مباراة امام الاهلي ويسبق بعدة مراكز الناديين اللذين تم ترشيحهما للمشاركة في البطولة.

ومن جانبه ابدى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس ادارة النادي استياءه الشديد من تجاهل الاتحاد الرد على خطاب النادي الرسمي ومطالبته المشروعة بترشيح المقاولون للمشاركة في احدى البطولات الخارجية خاصة ان المقاولون ابدى التزامه خلال موسم مليء بالازمات ولم يصدر النادي اي ازمة طوال الموسم ولكن ان يتم التجاهل بهذه الطريقة علما بان كل المعطيات تؤكد احقية المقاولون في المشاركة.

واكد فتحي ان ادارة المقاولون دائما ما تتعامل باحترام وهدوء ولكن يجب ان لا يكون ذلك سببا في تجاهل حقوق النادي مشيرا الى ان العوامل التي تم على اساسها اختيار الفرق المشاركة في البطولة العربية غير معلومة اذا ما تواجدت من الاساس فاذا كان الترتيب في جدول الدوري هو المعيار فالمقاولون هو الاحق واذا ما تحدث البعض عن الجماهيرية فالمقاولون العرب نادي وشركة يتمتع بجماهيرية وتواجد فعال في كل الدول العربية والافريقية ومنتشر في كل شبر بمصر ويكفي ان العاملين بالمقاولون يكونوا دائما هم المساند الاول لكل الفرق المصرية خارج الحدود كما يعد المقاولون بالارقام ثالث نادي مصر محققا للبطولات..