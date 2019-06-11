شكرا لقرائتكم عمرو زكى يغازل محمد صلاح: البحر واحد والسمك أنواع ياعالمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الدولى المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الانجليزى هويته فى صيد السمك أثناء قضاء عطلته السنوية فى البحر الأحمر. ونشر عمرو زكى صور له على مواقع التواصل الاجتماعى"انستجرام" وهو فى رحلة صيد سابقا. واشار زكى لنجم ليفربول محمد صلاح قائلا: مش هضغط عليك يا صلاح بس انت عارف الباركودا بقى وفى الصورة الثانية : البحر واحد والسمك أنواع ياعالمي Advertisements وحرص صلاح المتوج بدورى أبطال أوروبا على ممارسة هويته المفضلة على شواطئ الجونة قبل ساعات من الانضمام إلى منتخب الفراعنة فى برج العرب لصيد المنتخبات الافريقية فى البطولة كاس الامم الافريقية فى الفترة من 21 يونية حتى 19 يوليو .

عمرو زكى (2)

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