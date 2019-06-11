شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنزانيا يتجه للإسكندرية اليوم لمواجهة الفراعنة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر منتخب تنزانيا المركز الأولمبى بالمعادى، واتجه إلى فندق الإقامة الخاص به استعدادًا للسفر إلى الإسكندرية مساء اليوم لمواجهة منتخب مصر وديًا فى اللقاء المقرر له بعد غدٍ الخميس.

ومن المقرر أن يبيت المنتخب التنزانى فى الإسكندرية على أن يلتقى مع الفراعنة بعد غدٍ الخميس ضمن المباريات الودية التى يخوضها المنتخب استعدادًا للمشاركة فى أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

وكان منتخب تنزانيا قد خاض آخر تدريباته بالمركز الأوليمبى بالمعادى صباح اليوم ، على أن يتجه للإسكندرية مساءً.

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يذكر أن منتخب تنزانيا يقع ضمن منتخبات المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة بجانب منتخبات كل من الجزائر وكينيا والسنغال.