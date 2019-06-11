شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى الجديد للمقاصة يطلب شرائط فيديو للفريق فى الموسم المنقضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أحمد حسام "ميدو"، المدير الفنى لمصر المقاصة، من الجهاز الإدارى للفريق، سرعة تجهيز عدد من شرائط الفيديو لمباريات الفريق فى الموسم المنقضى لرؤيتها بشكل شخصى قبل بداية فترة الإعداد لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريق.

كان ميدو قد عقد جلسة ودية مع جمال عمر المدير الفنى السابق للفريق الفيومى لمناقشته فى التقرير الفنى الذى أعده عن المقاصة فى الموسم المنقضى لتحديد احتياجات الفريق مستقبلاً فى ظل رغبة مجلس الإدارة برئاسة محمد عبد السلام فى العودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية .