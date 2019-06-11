شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان لـ"تايم سبورت": الجماهير حولت حراسة المنتخب لـ"أهلى وزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد سليمان مدرب حراس المنتخب الوطنى اندهاشه من آراء بعض الجماهير التى حولت اختيار حارس المرمى الذى سيحمى عرين الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية بمصر خلال الفترة من 12 يوينو الجارى إلى 19 يوليو المقبل إلى أهلى وزمالك.

وأضاف أحمد سليمان، خلال تصريحات لقناة تايم سبورت، أن البعض من الجماهير يطالب بمشاركة محمد الشناوى حارس الأهلى كأساسى مع المنتخب، بينما يشدد البعض الآخر على ضرورة إشراك محمود جنش حارس الزمالك، نظرا لمستواه المرتفع مع فريقه ومساهمته بشكل ملحوظ فى حصوله على الكونفديرالية الأفريقية.

وكشف سليمان على ضرورة تحقيق العدالة المطلقة بين الحراس، وأن يحرس مرمى المنتخب الحارس الأكفأ مثلما كان يفعل فى الثلاث بطولات الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010 مع حسن شحاتة، مؤكدا، فى الوقت نفسه، ضرورة التكاتف بين الجميع حتى يتحقق المراد بحصول المنتخب على كأس الأمم الأفريقية.