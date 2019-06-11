شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى متحديًا محمد صلاح: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمرو زكى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، التحدي مع محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في صيد السمك. ونشر البلدوزر صورًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مع أحد أنواع الأسماك معلقًا: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي" وأضاف زكي: "أنت عارف الباركودا مش هضغط عليك يا صلاح". وكان محمد صلاح قد نشر صورًا خلال إجازته بالجونة أثناء صيد السمك . Advertisements عمرو ذكي 2

عمرو ذكي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو زكى متحديًا محمد صلاح: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.