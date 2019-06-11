شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم خالد بوطيب مع الزمالك قبل الانضمام لقائمة منتخب المغرب النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر هيرفى رينارد، مدرب منتخب المغرب على القائمة النهائية لأسود الأطلسى، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى ضمت خالد بوطيب مهاجم الزمالك.

وضمت قائمة المغرب 23 لاعبًا هم..

حراسة المرمى: منير الكجوى المحمدى (مالاجا الإسبانى)، ياسين بونو (جيرونا الإسبانى)، أحمد التكناوتي (الوداد).

خط الدفاع: مروان دا كوستا (اتحاد جدة) ، رومان سايس (ولفرهامبتون) ، عبد الحميد يونس (ستاد ريمس)، مهدى بنعطية (الدحيل)، أشرف حكيمى (بوروسيا دورتموند) ، نصير مزراوى (أياكس).

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خط الوسط: كريم الأحمدى (اتحاد جدة) ، يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي) ،المهدي بوربيعة (ساسولو) ، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي) ، يونس بلهندة (جالاطا سراي التركى) ، فيصل فجر (كان الفرنسى)، نور الدين أمرابط (النصر السعودى) ، حكيم زياش (أياكس)، يوسف النصيرى (ليجانيس الإسباني) ، سفيان بوفال (سيلتا فيجو) ، نبيل درار (فنربخشة التركى).

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودى)، خالد بوطيب (الزمالك)، أسامة إدريسى (ألكمار).

ماذا قدم بوطيب مع الزمالك قبل الانضمام لمنتخب المغرب

المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضى، حيث شارك مع الأبيض فى 19 مباراة بواقع 11 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية، أحرز خلالهم 5 أهداف من بينهم 4 أهداف فى الدورى.