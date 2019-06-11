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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو اتحاد الكرة فى إخماد فتنة الأهلى مبكرا بناء على البيان الرسمى الذى أصدره مسئولو الجبلاية بالأمس، مؤكدين احترامهم الكامل للبيان الرسمى الذى أصدره مسئولو القلعة الحمراء، مؤكدين أن الاتحاد المصرى لكرة القدم يضطلع بمسئولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الظروف الإجبارية التـى جعلت هذا الموسم استثنائيًا، الأمر الذى يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما أن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضى الأكبر فى القارة المتمثل فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

س: هل يواصل الأهلى تصعيده نحو الجبلاية ؟

ج : أكد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى أن ناديه سيستمر فى التصعيد وسيلجأ للاتحاد الدولى "فيفا" والمحكمة الدولية، مضيفًا: "نحترم اتحاد الكرة لكن الأهلى يسعى دائمًا للحفاظ على حقوقه ولا يتراجع فى قراراته".

وأضاف مرجان "لا نلجأ لوسائل الإعلام للصراخ لكن نسلك الطرق الشرعية التى نسعى من خلالها للحفاظ على حق النادى".

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س : ما هو الموقف القانونى لاتحاد الكرة ؟

ج : اتخذ اتحاد الكرة قرارا نهائيا باستكمال مسابقة الدورى بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يوينو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، بعد رفض الأندية اللعب بدون الدوليين.

س : هل يتراجع الأهلى عن التصعيد بعد بيان الجبلاية ؟

ج : يسعى الأهلى للحفاظ على حقوقه المادية والأدبية تجاه جماهيره، مطالبا مسئولى الاتحاد بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، لذا فإنه لن يتراجع عن حقوقه وسيستمر فى التصعيد ضد الجبلاية.

س : هل هناك أزمة بين مسئولى الاتحاد والأهلى ؟

ج : لا يوجد أزمة بين مسئولى الاتحاد والأهلى، خاصة بعد الجلسة التى عقدها هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد ومحمود الخطيب رئيس الأهلى.