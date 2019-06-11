شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم بطولة العالم لرواد السلاح فى احتفالات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى أن مصر جاهزة تماما من الآن لاستضافة وتنظيم بطولة العالم للرواد رجال وسيدات، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وقال الحسينى إن مصر تستضيف تلك البطولة لأول مرة، والتى سيشارك فيها 980 لاعبا ولاعبة يمثلون 65 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد نصر أكتوبر المجيد.

وأشار الحسينى إلى أن تلك البطولة ستشهد حضور كبار وألمع نجوم اللعبة السابقين من أصحاب الميداليات الأولمبية وبطولات العالم، حيث تبدأ من سن 50 عاما حتى فوق 70 عاما.

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وأوضح أن من أهم أهداف البطولة توجيه رسالة جديدة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان والترويج للسياحة المصرية من خلال حضور ألمع نجوم رياضة السلاح من المشاهير عالميا بخلاف مرافقيهم من أسرهم وأصدقائهم.

وأكد الحسينى أن تلك البطولة ستكون الحدث الرياضى الأبرز فى مصر خلال العام الجارى بعد كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، ما يؤكد مدى المكانة الكبيرة التى تتمتع بها مصر على المستوى العالمى.

وأضاف أن الاستعدادات والتجهيزات أوشكت على الانتهاء ولا يبقى سوى بعض الرتوش البسيطة لإنجاز كل شىء خاص ببطولة العالم للرواد مصر 2019.