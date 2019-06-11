شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع "برغوتة" سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادى سموحة مع أحمد على برغوتة لاعب فريق سلة الأهلى، الذى تم الاستغناء عنه مؤخرا من جانب أشرف توفيق المدير الفنى للقلعة الحمراء.

كما تعاقد سموحة خلال الساعات الماضية مع مؤمن أبو العينين لاعب الأهلى السابق، الذى طلب فسخ تعاقده مع الفريق الأحمر خلال الساعات الماضية لارتباطات أسرية فى الإسكندرية.

وبذلك وصل عدد لاعبى سموحة الجدد إلى ثلاثة لاعبين، حيث سبق أبو العينين وبرغوتة محمد صلاح لاعب سلة الزمالك والذى انتهى عقده مع ناديه.