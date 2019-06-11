شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لـ«الأمم الإفريقية».. «سياحة النواب» تتفقد مطار برج العرب الأحد المُقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن وفد من اللجنة برفقة لجنتي الشؤون الإفريقية، والشباب والرياضة بمجلس النواب سيتفقد مطار برج العرب، الأحد المقبل، استعدادًا لاستقبال مصر دورة الأمم الإفريقية نهاية الشهر الجاري.

وقال النائب أحمد الشريف في طلب إحاطة قدمه للجنة حول «عدم وجود أماكن للمودعين بالمطار»، إن «مطار برج العرب، لا يوجد به صالة ولا مقاعد ولا مظلة للبرد والمطر، والحر والشمس، وعدم وجود خدمة جيدة تليق بالمودعين الذين ينتظرون بالساعات ويأتون من مسافات بعيدة، مشيرًا إلى أن المكان يحتاج إلى دورات مياه لائقة غير الموجودة حاليًا، وكافيتريا تليق بالمكان».

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وقال المهندس أحمد فوزي، رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي، إنه «تم إلغاء ساحات الانتظار بصالة الوصول لدواع أمنية»، مشيرًا إلى أن هناك تصميما من خلال شركة يابانية لإقامة وإنشاء مبنى جديد على أعلى مستوى بمطار برج العرب، مشيرًا إلى أن المطار كان مصممًا لخدمة نحو مليون راكب سنويًا، ونظرًا لظروف غلق مطار النزهة زاد العدد إلى نحو 3 ملايين راكب سنويًا، بما يمثل عبئا كبيرا على المطار».

وأوصت اللجنة، بضرورة العمل على تطوير وتحديث وصيانة وإضاءة كافة الطرق المؤدية إلى مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية مع العمل على توفير سبل الراحة وتوفير الأماكن اللازمة لانتظار المستقبلين والمودعين للمسافرين وتوفير أماكن لتقديم كافة الخدمات بصورة لائقة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن عدم إنشاء مطار مدني جديد لمحافظة المنيا.

وقال النائب إن «محافظة المنيا ذات كثافة سكانية عالية، وبها سياحة دينية «إسلامية ومسيحية» وفرعونية، وبها مسار العائلة المقدسة، فضلًا عن انتشار الصناعة والزراعة بها، والمنطقة الأولى على مستوى العالم في الحجر الجيري، وبها مقومات جاذبة للمستثمرين، الأمر الذي يتطلب إنشاء مطار للمحافظة.