شكرا لقرائتكم سلة سموحة تدعم صفوفها بـ"برغوتة" الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادى سموحة مع أحمد على برغوتة لاعب فريق سلة الأهلى، والذى تم الاستغناء عنه مؤخرا من جانب أشرف توفيق المدير الفنى للقلعة الحمراء. Advertisements كان سموحة تعاقد خلال الساعات الماضية مع مؤمن أبو العينين لاعب الاهلى السابق والذى طلب فسخ تعاقده مع الفريق الاحمر خلال الساعات الماضية لارتباطات أسرية فى الإسكندرية، وبذلك وصل عدد لاعبى الفريق السكندري الجدد إلى ثلاثة لاعبين، حيث سبق أبو العينين وبرغوتة محمد صلاح لاعب سلة الزمالك والذى انتهى عقده مع ناديه.

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