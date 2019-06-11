شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يعلن عن لجنة إعلام البطولة العربية للناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن إسناد مهمة الإشراف على لجنة العلاقات العامة والإعلام بالبطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة أولاد ، والتى تقام 18 يونيو الجارى، إلى أيمن على نائب رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة الحالى وأمين صندوق الترسانة السابق .

وكلف اتحاد السلة إيهاب محسن بمنصب مدير البطولة ، و التى تقام فى الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجارى بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر .

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يذكر أن أيمن على يشغل منصب أمين صندوق نادى الترسانة وعضو منطقة الجيزة لكرة السلة ، و يتولى حاليا منصب نائب رئيس المنطقة.